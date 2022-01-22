Омікрон "косить" дітей - Ляшко

Аня Мартинюк 22 січня 2022, 12:17

Але є одне «але».

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 січня, стало відомо, очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що на початку нової хвилі захворюваності на коронавірус приблизно 10% усіх інфікованих – це діти.

«Одна з особливостей штаму "омікрон" у порівнянні з "дельтою" – він більше вражає дитяче населення. Чи більше в порівнянні з усім населенням? Ні. Ми відслідковуємо чітку динаміку. У нас серед нових випадків по Україні за останній день 12%, а в середньому з 10 до 20 січня серед усіх виявлених випадків від 6% до 10% – це діти. Серед госпіталізованих у нас від 19% до 16% – це діти. 19% було, стало 16%», - розповів голова МОЗ.

Ляшко наголосив, що статистикою його дані вважати не можна.