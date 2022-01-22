В Україну прибула військова допомога зі США

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Мова йде про зброю.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 22 січня, стало відомо, що в Україну прибула перша партія летальної зброї із США. Зброя надана в рамках пакету військової допомоги на $200 млн. Нагадаємо, у грудня 2021 року президент США Джо Байден дав добро на військову допомогу Україні.
У прес-службі посольства США у Києві зазначили, що військова допомога включає майже 100 тонн летальної зброї та спорядження, у тому числі боєприпаси для ЗСУ на лінії фронту.
Нагадаємо, з 2014 року Україна отримала військову допомогу від США на суму 2,7 млрд доларів.
10:56: Глава ВМС Німеччини заявив, що Україні ніколи не вдасться повернути Крим
10:15: 18 залізничних вокзалів України чекають на охочих вакцинуватися бустерною дозою від ковіду
08:34: Міноборони дало спокій жінкам 100 спеціальностей – Їм не треба ставати на військовий облік
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