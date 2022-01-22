В Україну прибула військова допомога зі США

Аня Мартинюк 22 січня 2022, 11:38

Мова йде про зброю.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 січня, стало відомо, що в Україну прибула перша партія летальної зброї із США. Зброя надана в рамках пакету військової допомоги на $200 млн. Нагадаємо, у грудня 2021 року президент США Джо Байден дав добро на військову допомогу Україні.

У прес-службі посольства США у Києві зазначили, що військова допомога включає майже 100 тонн летальної зброї та спорядження, у тому числі боєприпаси для ЗСУ на лінії фронту.

Нагадаємо, з 2014 року Україна отримала військову допомогу від США на суму 2,7 млрд доларів.