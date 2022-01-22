Глава ВМС Німеччини заявив, що Україні ніколи не вдасться повернути Крим

Аня Мартинюк 22 січня 2022, 10:56

Подібні заяви робив віце-прем'єр Словаччини.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 січня, стало відомо, що глава військово-морських сил ФРН Кай-Ахім Шенбах зробив гучну заяву. За його словами, півострів Крим ніколи не повернеться до складу України.

«Кримського півострова немає, він ніколи не повернеться... це факт», - заявив він.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр Словаччини робив подібну заяву. Він зазначав, що Росія не поверне Україні Крим, а санкції проти РФ завдають лише шкоди.