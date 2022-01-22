18 залізничних вокзалів України чекають на охочих вакцинуватися бустерною дозою від ковіду

Аня Мартинюк 22 січня 2022, 10:15

Для тих, кому мало двох доз, третю зроблять на залізничному вокзалі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 січня, стало відомо, що українці, які бажають отримати бус терну дозу вакцини від коронавірусу, можуть відправитись на один з 18 вокзалів, де проводять цю процедуру.

За даними "Укрзалізниці", пункти вакцинації відкриті на вокзалах у Києві – щоденно з 08:00 до 23:00; Дніпрі – з понеділка по п'ятницю з 09:00 до 15:00; Львові – щоденно з 15:00 до 18:00; Одесі – з 09:00 до 15:00 (крім суботи та неділі); Вінниці – щоденно 09:00 до 14:00; Запоріжжі – щоденно з 08:00 до 20:00; Миколаєві – з 11:00 до 16:00 по парних днях; Сумах – вівторок та четвер з 12:00 до 15:00; Полтаві – з 08:30 до 15:00, субота та неділя з 08:30 до 10:00; Рівному – щоденно з 09:00 до 14:00; Хмельницькому – щоденно з 10:00 до 16:00; Кривому Розі – вівторок з 08:00 до 12:00; Коростені – з 08:00 до 18:00 (крім суботи та неділі); Кам'янському - з понеділка по п'ятницю з 09:00 до 15:00, у суботу та неділі з 09:00 до 14:00; Конотопі – з вівторка та четверга з 12:00 до 15:00, у суботу з 09:00 до 12:00; Коломиї - Пн, Ср, Пт з 09:00 до 18:00 (пер. 13:00 - 14:00), вт, чт з 09:00 до 20:00, сб, нд з 09:00 до 14:00; Ковелі – щоденно з 10:00 до 18:00; Шепетівці – з 09:00 до 12:00 (крім суботи та неділі).

Також у компанії уточнили, що всього з моменту старту вакцинації на вокзалах вдалося прищепити понад 121 тисячу людей.