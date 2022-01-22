10 регіонів України уже «помаранчеві»

Аня Мартинюк 22 січня 2022, 09:40

З наступного тижня все зміниться.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 січня, стало відомо, що помаранчева карантинна зона в Україні тепер нараховує 10 регіонів. За даними прес-служби МОЗ, ситуація з коронавірусом начебто погіршилась у Вінницькій та Хмельницькій областях. Також в помаранчеву зону входять Житомирська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Чернівецька, Чернігівська область.

З 24 січня до червоної ковід-зони перейде Івано-Франківська область. Всі інші регіони станом на 22 січня перебувають у жовтій зоні карантину.