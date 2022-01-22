10 регіонів України уже «помаранчеві»

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З наступного тижня все зміниться.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 22 січня, стало відомо, що помаранчева карантинна зона в Україні тепер нараховує 10 регіонів. За даними прес-служби МОЗ, ситуація з коронавірусом начебто погіршилась у Вінницькій та Хмельницькій областях. Також в помаранчеву зону входять Житомирська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Чернівецька, Чернігівська область.
З 24 січня до червоної ковід-зони перейде Івано-Франківська область. Всі інші регіони станом на 22 січня перебувають у жовтій зоні карантину.
10:56: Глава ВМС Німеччини заявив, що Україні ніколи не вдасться повернути Крим
10:15: 18 залізничних вокзалів України чекають на охочих вакцинуватися бустерною дозою від ковіду
08:34: Міноборони дало спокій жінкам 100 спеціальностей – Їм не треба ставати на військовий облік
17:33: Лукашенко закликав "міжнародних шахраїв" закінчувати з пандемією коронавірусу
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