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10 регіонів України уже «помаранчеві»

Аня Мартинюк 22 січня 2022, 09:40
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10 регіонів України уже «помаранчеві»

З наступного тижня все зміниться. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 січня, стало відомо, що помаранчева карантинна зона в Україні тепер нараховує 10 регіонів. За даними прес-служби МОЗ, ситуація з коронавірусом начебто погіршилась у Вінницькій та Хмельницькій областях. Також в помаранчеву зону входять Житомирська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Чернівецька, Чернігівська область.

З 24 січня до червоної ковід-зони перейде Івано-Франківська область. Всі інші регіони станом на 22 січня перебувають у жовтій зоні карантину.

 

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