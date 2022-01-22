12-річні українці отримуватимуть «Вовину тисячу»

Аня Мартинюк 22 січня 2022, 09:09

За вакцинацію від ковіду.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 січня, стало відомо, що програма «єПідтримка» розширюється. Керівник експертної групи із запровадження електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Денис Іванов заявив, що діти віком від 12 років можуть отримати 1000 гривень за вакцинацію від коронавірусу.

За його словами, гроші українських платників податків роздаватимуть весною. Нагадаємо, з 24 січня українці старше 60 років зможуть придбати як онлайн, так і офлайн ліки в аптеках.