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Міноборони дало спокій жінкам 100 спеціальностей – Їм не треба ставати на військовий облік

Аня Мартинюк 22 січня 2022, 08:34
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Міноборони дало спокій жінкам 100 спеціальностей – Їм не треба ставати на військовий облік

Стало відомо, чи варто жінкам боятися штрафів. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 січня, стало відомо, що Міноборони направило на погодження до Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки нову редакцію наказу про військовий облік жінок. Так, згідно з документом, визначені спеціальності та шість професій, здобуття яких передбачає постановку на військовий облік.  

Міністр оборони Олексій Рєзніков зазначив, що мова йде про спеціальності та професії у сфері медицини, електроніки, зв'язку, метрології та картографії, фінансів, бухгалтерського обліку та аудиту. 

 «Щодо штрафів, то вони не можуть застосовуватися до жінок, спеціальності яких передбачають постановку на облік. Військовозобов'язані – це громадяни, які перебувають у запасі для комплектування збройних сил та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави. Жодним нормативно-правовим актом не передбачені штрафи для жінок, які вперше стають на облік як військовозобов'язані. До моменту становлення на облік вони не є такими», - уточнив Резніков.

Остаточний список буде затверджено після отримання погоджень з інших відомств.  

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