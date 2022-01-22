Міноборони дало спокій жінкам 100 спеціальностей – Їм не треба ставати на військовий облік 08:34
Лукашенко закликав "міжнародних шахраїв" закінчувати з пандемією коронавірусу 17:33
Біткоїн різко здешевів 15:47
Instagram обійшов Facebook за кількістю користувачів в Україні 18:04
Зеленський відповів Байдену на слова про "незначне вторгнення" Росії 17:15
МОЗ рекомендує колоти українців бустерною дозою будь-якою вакциною 12:16
Як ліцензія, видана компанії Digitain, створила нові перспективи для провайдера? 12:01
Ердоган запропонував Путіну та Зеленському зустрітись у Туреччині 11:41
Івано-Франківська область може скоро перейти в червону зону 11:05
Стало відомо, чи варто жінкам боятися штрафів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 22 січня, стало відомо, що Міноборони направило на погодження до Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки нову редакцію наказу про військовий облік жінок. Так, згідно з документом, визначені спеціальності та шість професій, здобуття яких передбачає постановку на військовий облік.
Міністр оборони Олексій Рєзніков зазначив, що мова йде про спеціальності та професії у сфері медицини, електроніки, зв'язку, метрології та картографії, фінансів, бухгалтерського обліку та аудиту.
«Щодо штрафів, то вони не можуть застосовуватися до жінок, спеціальності яких передбачають постановку на облік. Військовозобов'язані – це громадяни, які перебувають у запасі для комплектування збройних сил та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави. Жодним нормативно-правовим актом не передбачені штрафи для жінок, які вперше стають на облік як військовозобов'язані. До моменту становлення на облік вони не є такими», - уточнив Резніков.
Остаточний список буде затверджено після отримання погоджень з інших відомств.
08:34: Міноборони дало спокій жінкам 100 спеціальностей – Їм не треба ставати на військовий облік
17:33: Лукашенко закликав "міжнародних шахраїв" закінчувати з пандемією коронавірусу
16:24: Велика Британія різко начхала на карантинні обмеження
15:47: Біткоїн різко здешевів
18:04: Instagram обійшов Facebook за кількістю користувачів в Україні
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.