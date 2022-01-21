Шольц відмовив Байдену у зустрічі по Україні - ЗМІ

Лукашенко закликав "міжнародних шахраїв" закінчувати з пандемією коронавірусу 17:33
Біткоїн різко здешевів 15:47
Instagram обійшов Facebook за кількістю користувачів в Україні 18:04
Зеленський відповів Байдену на слова про "незначне вторгнення" Росії 17:15
МОЗ рекомендує колоти українців бустерною дозою будь-якою вакциною 12:16
Як ліцензія, видана компанії Digitain, створила нові перспективи для провайдера? 12:01
Ердоган запропонував Путіну та Зеленському зустрітись у Туреччині 11:41
Івано-Франківська область може скоро перейти в червону зону 11:05
У США пообіцяли захистити американців в Україні в разі нападу Росії 09:10
Але зустріч все ж відбудеться.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 21 січня, стало відомо, що німецький канцлер Олаф Шольц не ухвалив пропозицію президента США провести зустріч найближчим часом. На зустрічі мали обговорювати ситуацію щодо України.
Експерти зазначають, що Шольц має їхати у Мадрид, у нього буде багато зустрічей, а також він хоче повернутися чимшвидше на батьківщину через погіршення ситуації з коронавірусом.
Але зустріч відбудеться до середини лютого.
17:33: Лукашенко закликав "міжнародних шахраїв" закінчувати з пандемією коронавірусу
16:24: Велика Британія різко начхала на карантинні обмеження
15:47: Біткоїн різко здешевів
18:04: Instagram обійшов Facebook за кількістю користувачів в Україні
17:15: Зеленський відповів Байдену на слова про "незначне вторгнення" Росії
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.