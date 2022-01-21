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Шольц відмовив Байдену у зустрічі по Україні - ЗМІ

Аня Мартинюк 21 січня 2022, 18:04
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Шольц відмовив Байдену у зустрічі по Україні - ЗМІ

Але зустріч все ж відбудеться.  

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 21 січня, стало відомо, що німецький канцлер Олаф Шольц не ухвалив пропозицію президента США провести зустріч найближчим часом. На зустрічі мали обговорювати ситуацію щодо України.

Експерти зазначають, що Шольц має їхати у Мадрид, у нього буде багато зустрічей, а також він хоче повернутися чимшвидше на батьківщину через погіршення ситуації з коронавірусом.

Але зустріч відбудеться до середини лютого.

 

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