Кто из украинцев был лучшим в 2021 году

zmxn 20 січня 2022, 01:36

Наши партнеры с сайта https://champion.com.ua/football представили свой рейтинг лучших футболистов из Украины за прошедший год. Над определением пятерки сильне йших игроков в голосовании приняли участие 8 журналистов редакции.

Николай Шапаренко

Пятое почетное место с 9 набранными очками в активе занял полузащитник киевского «Динамо» Николай Шапаренко. 23-летний футболист выиграл с клубом чемпионство и Кубок страны, а также дошел с коллективом Андрея Шевченко до четвертьфинала Евро-2021. Огромная заслуга в успехах молодого исполнителя лежит на плечах Мирчи Луческу. Румынский наставник вернул Николая в основной состав киевлян и назвал его одним из самых перспективных игроков нового поколения. Именно психологический толчок позволил Шапаренко стать тем, кем он является сейчас. Уверены, что Коля в ближайшее десятилетие станет незаменимым и не исключаем, что в скором будущем уедет играть в Европу.

Андрей Ярмоленко

Ярмоленко уже 32 года, но это не помешало ему набрать почти в 2 раза больше очков редакции (17). Полузащитник лондонского «Вест Хэма» ничем не примечателен в клубе, поскольку преимущественно сидит на лавке, но именно он стал настоящим лидером в сборной. Отсутствие игровой практики по сезону, плюс солидный возраст не стали помехой для Андрея. Его КПД на поле в составе сборной сложно переоценить. На счету Ярмоленко наибольшее число созданных и реализованных моментов, плюс помощь партнерам по атаке. В 2022 году его контракт в Англии заканчивается, и возможно, Андрей вернется в Киев. Это событие, которого ждут все болельщики «Динамо».

Александр Зинченко

Зинченко набрал 19 баллов, правда и заслуг у Александра значительно больше. Чемпион Англии, финалист ЛЧ, его гол + пас помогли украинцам пройти Швецию в 1/8 финала Евро-2020. В свои 25 защитник/полузащитник уже многого достиг и постепенно превращается в старожилу сборной. Без его вклада сложно представить, что Украина могла бы достичь текущего положения в Европе и Мире. И не исключаем, что на этом роль Зинченко будет только набирать еще большего значения.

Роман Яремчук

Яремчук набрал 23 балла, но это скорее аванс на будущее. Из его текущих достижений можно отметить только четвертьфинал на Чемпионате Европы, но переоценить вклад сложно. Роман сыграл все 5 матчей и сделал 2+2 по системе гол плюс пас. А его переход из «Гента» в «Бенфику» позволяет поверить в еще больший прогресс в ближайшие пару лет.

Также Яремчук помог пройти «Бенфике» групповой этап ЛЧ и это еще не конец его истории в Португалии.

Руслан Малиновский

Лучшим исполнителем с 42 баллами стал Малиновский. Это как раз тот случай, когда игрок ничего не показал на уровне главной команды страны, но был лидером в клубе. Он стал лучшим ассистентом в Серии А в прошлом сезоне и помог команде взять третье место в чемпионате. В текущем сезоне его «Аталанта» до последнего боролась за выход в плей-офф Лиги Чемпионов. Если говорить про самый сильный потенциал на текущий момент среди всех игроков из Украины, то Малиновский наверняка будет первым футболистом который придет на ум.