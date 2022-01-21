Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Велика Британія різко начхала на карантинні обмеження
  • Зеленський відповів Байдену на слова про "незначне вторгнення" Росії
  • Порошенко прилетів в Україну

Лукашенко закликав "міжнародних шахраїв" закінчувати з пандемією коронавірусу

Аня Мартинюк 21 січня 2022, 17:33
Версія для друку
Лукашенко закликав "міжнародних шахраїв" закінчувати з пандемією коронавірусу

Він вкотре заявив, що пандемія – це вигідно певним людям. 

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 21 січня, стало відомо, президент Білорусі Олександр Лукашенко порадив громадянам країни не перейматися з приводу пандемії. Він також закликав «міжнародних шахраїв» закінчувати з пандемією коронавірусу.

«Я вже давно вам казав, з першого разу: наша хвороба тут, у голові. Як тільки ви починаєте охати, ахати і бігати чорт знає куди - це біда. Молодим людям і переживати нічого», - заявив Лукашенко.

Він додав, що «міжнародні шахраї» вивернули кишені настільки, що там нічого не залишилося.  

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції