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Він вкотре заявив, що пандемія – це вигідно певним людям.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 21 січня, стало відомо, президент Білорусі Олександр Лукашенко порадив громадянам країни не перейматися з приводу пандемії. Він також закликав «міжнародних шахраїв» закінчувати з пандемією коронавірусу.
«Я вже давно вам казав, з першого разу: наша хвороба тут, у голові. Як тільки ви починаєте охати, ахати і бігати чорт знає куди - це біда. Молодим людям і переживати нічого», - заявив Лукашенко.
Він додав, що «міжнародні шахраї» вивернули кишені настільки, що там нічого не залишилося.
17:33: Лукашенко закликав "міжнародних шахраїв" закінчувати з пандемією коронавірусу
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