Лукашенко закликав "міжнародних шахраїв" закінчувати з пандемією коронавірусу

Аня Мартинюк 21 січня 2022, 17:33

Він вкотре заявив, що пандемія – це вигідно певним людям.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 січня, стало відомо, президент Білорусі Олександр Лукашенко порадив громадянам країни не перейматися з приводу пандемії. Він також закликав «міжнародних шахраїв» закінчувати з пандемією коронавірусу.

«Я вже давно вам казав, з першого разу: наша хвороба тут, у голові. Як тільки ви починаєте охати, ахати і бігати чорт знає куди - це біда. Молодим людям і переживати нічого», - заявив Лукашенко.

Він додав, що «міжнародні шахраї» вивернули кишені настільки, що там нічого не залишилося.