Івано-Франківська область переходить в червону зону

Лукашенко закликав "міжнародних шахраїв" закінчувати з пандемією коронавірусу 17:33
Біткоїн різко здешевів 15:47
Instagram обійшов Facebook за кількістю користувачів в Україні 18:04
Зеленський відповів Байдену на слова про "незначне вторгнення" Росії 17:15
МОЗ рекомендує колоти українців бустерною дозою будь-якою вакциною 12:16
Як ліцензія, видана компанії Digitain, створила нові перспективи для провайдера? 12:01
Ердоган запропонував Путіну та Зеленському зустрітись у Туреччині 11:41
Івано-Франківська область може скоро перейти в червону зону 11:05
У США пообіцяли захистити американців в Україні в разі нападу Росії 09:10
Ще три області можуть перейти в червону зону.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 21 січня, стало відомо, що з наступного тижня Івано-Франківська область переходить в червону карантинну зону. Це перша область, яка буде в червоній зоні.
Відповідне рішення ухвалила Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні.
Міністр Кабміну Олег Немчинов зазначив, що червоний рівень в області діятиме з 24 січня. Відомо, що слідом за Івано-Франківською областю в червону зону може потрапити Чернівецька, Львівська та Тернопільська області.
17:33: Лукашенко закликав "міжнародних шахраїв" закінчувати з пандемією коронавірусу
16:24: Велика Британія різко начхала на карантинні обмеження
15:47: Біткоїн різко здешевів
18:04: Instagram обійшов Facebook за кількістю користувачів в Україні
17:15: Зеленський відповів Байдену на слова про "незначне вторгнення" Росії
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.