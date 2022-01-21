Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Велика Британія різко начхала на карантинні обмеження
  • Зеленський відповів Байдену на слова про "незначне вторгнення" Росії
  • Порошенко прилетів в Україну

Івано-Франківська область переходить в червону зону

Аня Мартинюк 21 січня 2022, 17:08
Версія для друку
Івано-Франківська область переходить в червону зону

Ще три області можуть перейти в червону зону. 

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 21 січня, стало відомо, що з наступного тижня Івано-Франківська область переходить в червону карантинну зону. Це перша область, яка буде в червоній зоні.

Відповідне рішення ухвалила Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні. 

Міністр Кабміну Олег Немчинов зазначив, що червоний рівень в області діятиме з 24 січня. Відомо, що слідом за Івано-Франківською областю в червону зону може потрапити Чернівецька, Львівська та Тернопільська області.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції