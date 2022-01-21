Велика Британія різко начхала на карантинні обмеження

Аня Мартинюк 21 січня 2022, 16:24

Все через те, що влада показала поганий приклад.

Новину передає «Преса України».

Цього тижня влада Великої Британії дала добро скасуванню коронавірусних обмежень. Людям тепер не треба носити безглузді маски, демонструвати ковід-сертифікат чи переходити на віддалену роботу, а скоро буде скасовано обов'язкову самоізоляцію для людей з ковідом.

Керівники Уельсу, Північної Ірландії, Шотландії самі вирішать, чи скасовувати обмеження. Тим часом Шотландія на старті скасування ковід-обмежень. Причина, чому Велика Британія пішла на такий крок – відео, на якому уряд на чолі з Борисом Джонсоном тусувався під час локдауну.





Цим самом продемонструвавши, що ковід-обмеження – це дурниці і придумані вони для людей іншого сорту.