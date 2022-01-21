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Біткоїн різко здешевів

Аня Мартинюк 21 січня 2022, 15:47
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Біткоїн різко здешевів

Криптовалюта коштує 37,87 тисяч доларів.

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 21 січня, курс популярної криптовалюти Bitcoin різко впав майже на 10%. Криптовалюта впала до позначки 37,87 тисяч доларів.

Про це свідчать дані сайту CoinDesk.

До слова, раніше падіння біткоїну спостерігалось 7 січня, коли в Казахстані проходили протести. 

 

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