Біткоїн різко здешевів

Аня Мартинюк 21 січня 2022, 15:47

Криптовалюта коштує 37,87 тисяч доларів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 січня, курс популярної криптовалюти Bitcoin різко впав майже на 10%. Криптовалюта впала до позначки 37,87 тисяч доларів.

Про це свідчать дані сайту CoinDesk.

До слова, раніше падіння біткоїну спостерігалось 7 січня, коли в Казахстані проходили протести.