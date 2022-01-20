Instagram обійшов Facebook за кількістю користувачів в Україні 18:04
Зеленський відповів Байдену на слова про "незначне вторгнення" Росії 17:15
МОЗ рекомендує колоти українців бустерною дозою будь-якою вакциною 12:16
Як ліцензія, видана компанії Digitain, створила нові перспективи для провайдера? 12:01
Ердоган запропонував Путіну та Зеленському зустрітись у Туреччині 11:41
Івано-Франківська область може скоро перейти в червону зону 11:05
У США пообіцяли захистити американців в Україні в разі нападу Росії 09:10
Майже півтори сотні українських нардепів одержують «лишні» 255 тисяч гривень 12:17
Коронавірус і Китай: Їжу людям подають роботи зі стелі 11:40
ООН закликає світ починати готуватися до наступної пандемії 09:13
Зеленський доручив міністру оборони скоротити список професій для військового обліку жінок 08:31
Фотоблог обрали понад 17,3 мільйонів користувачів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 20 січня, стало відомо, що українська аудиторія фотоблогу Instagram зросла на 2,3 мільйона користувачів. Наразі вона нараховує 17,3 мільйона людей.
У Facebook тим часом українських користувачів побільшало на 800 тисяч - до 16,8 мільйона людей. 70% користувачів Фейсбук – це вікова аудиторія 18-35, а в Instagram показник 90%.
18:04: Instagram обійшов Facebook за кількістю користувачів в Україні
17:15: Зеленський відповів Байдену на слова про "незначне вторгнення" Росії
12:16: МОЗ рекомендує колоти українців бустерною дозою будь-якою вакциною
12:01: Як ліцензія, видана компанії Digitain, створила нові перспективи для провайдера?
11:41: Ердоган запропонував Путіну та Зеленському зустрітись у Туреччині
11:05: Івано-Франківська область може скоро перейти в червону зону
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.