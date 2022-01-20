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Instagram обійшов Facebook за кількістю користувачів в Україні

Аня Мартинюк 20 січня 2022, 18:04
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Instagram обійшов Facebook за кількістю користувачів в Україні

Фотоблог обрали понад 17,3 мільйонів користувачів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 січня, стало відомо, що українська аудиторія фотоблогу Instagram зросла на 2,3 мільйона користувачів. Наразі вона нараховує 17,3 мільйона людей.

У Facebook тим часом українських користувачів побільшало на 800 тисяч - до 16,8 мільйона людей. 70% користувачів Фейсбук – це вікова аудиторія 18-35, а в Instagram показник 90%.

 

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