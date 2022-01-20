Українців попередили про посилення морозів

Аня Мартинюк 20 січня 2022, 17:40

Також йтиме сніг.

Новину передає «Преса України».

Синоптик Наталія Діденко повідомила, що 21-22 січня в Україні періодично йтиме сніг.

«Хіба що у південній частині без істотних опадів, а також на Сході в неділю переважно сухо. Ожеледиця», - зазначила вона у соцмережі.

Вітер й надалі буде рвучкий, західний, південно-західний. Денна температура повітря коливатиметься в межах 0-4 градусів морозу, на Півдні +1+5 градусів.

За прогнозом синоптика, новий тиждень стартує з посилення морозів.