Українців попередили про посилення морозів

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Також йтиме сніг.
Новину передає «Преса України».
Синоптик Наталія Діденко повідомила, що 21-22 січня в Україні періодично йтиме сніг.
«Хіба що у південній частині без істотних опадів, а також на Сході в неділю переважно сухо. Ожеледиця», - зазначила вона у соцмережі.
Вітер й надалі буде рвучкий, західний, південно-західний. Денна температура повітря коливатиметься в межах 0-4 градусів морозу, на Півдні +1+5 градусів.
За прогнозом синоптика, новий тиждень стартує з посилення морозів.
18:04: Instagram обійшов Facebook за кількістю користувачів в Україні
17:15: Зеленський відповів Байдену на слова про "незначне вторгнення" Росії
12:16: МОЗ рекомендує колоти українців бустерною дозою будь-якою вакциною
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