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Українців попередили про посилення морозів

Аня Мартинюк 20 січня 2022, 17:40
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Українців попередили про посилення морозів

Також йтиме сніг. 

Новину передає «Преса України».

Синоптик Наталія Діденко повідомила, що 21-22 січня в Україні періодично йтиме сніг.

«Хіба що у південній частині без істотних опадів, а також на Сході в неділю переважно сухо. Ожеледиця», - зазначила вона у соцмережі.

Вітер й надалі буде рвучкий, західний, південно-західний. Денна температура повітря коливатиметься в межах 0-4 градусів морозу, на Півдні +1+5 градусів.

За прогнозом синоптика, новий тиждень стартує з посилення морозів.

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