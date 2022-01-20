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Зеленський відповів Байдену на слова про "незначне вторгнення" Росії

Аня Мартинюк 20 січня 2022, 17:15
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Зеленський відповів Байдену на слова про "незначне вторгнення" Росії

За його словами, незначних агресій не буває.

Новину передає «Преса України».

Президент України Володимир Зеленський відреагував на слова президента США Джо Байдена про «незначне вторгнення» РФ в Україну. Як відомо, американський лідер зазначив, що наразі санкції проти РФ можна і не вводити.

«Хочемо нагадати великим державам про те, що незначних агресій не буває, і маленьких народів не буває. Як не буває і незначних жертв маленького горя від втрати близьких. Кажу це як президент великої (української – Ред.) держави», – написав Зеленський у соцмережах.

Як відомо, 19 січня Джо Байден заявив, що на Росію у разі вторгнення в Україну чекають "небачені санкції", але їх масштаб залежатиме від того, що накоїть Росія.

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