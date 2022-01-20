Зеленський відповів Байдену на слова про "незначне вторгнення" Росії

Аня Мартинюк 20 січня 2022, 17:15

За його словами, незначних агресій не буває.

Новину передає «Преса України».

Президент України Володимир Зеленський відреагував на слова президента США Джо Байдена про «незначне вторгнення» РФ в Україну. Як відомо, американський лідер зазначив, що наразі санкції проти РФ можна і не вводити.

«Хочемо нагадати великим державам про те, що незначних агресій не буває, і маленьких народів не буває. Як не буває і незначних жертв маленького горя від втрати близьких. Кажу це як президент великої (української – Ред.) держави», – написав Зеленський у соцмережах.

Як відомо, 19 січня Джо Байден заявив, що на Росію у разі вторгнення в Україну чекають "небачені санкції", але їх масштаб залежатиме від того, що накоїть Росія.