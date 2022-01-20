Instagram обійшов Facebook за кількістю користувачів в Україні 18:04
Зеленський відповів Байдену на слова про "незначне вторгнення" Росії 17:15
МОЗ рекомендує колоти українців бустерною дозою будь-якою вакциною 12:16
Як ліцензія, видана компанії Digitain, створила нові перспективи для провайдера? 12:01
Ердоган запропонував Путіну та Зеленському зустрітись у Туреччині 11:41
Івано-Франківська область може скоро перейти в червону зону 11:05
У США пообіцяли захистити американців в Україні в разі нападу Росії 09:10
Майже півтори сотні українських нардепів одержують «лишні» 255 тисяч гривень 12:17
Коронавірус і Китай: Їжу людям подають роботи зі стелі 11:40
ООН закликає світ починати готуватися до наступної пандемії 09:13
Зеленський доручив міністру оборони скоротити список професій для військового обліку жінок 08:31
За його словами, незначних агресій не буває.
Новину передає «Преса України».
Президент України Володимир Зеленський відреагував на слова президента США Джо Байдена про «незначне вторгнення» РФ в Україну. Як відомо, американський лідер зазначив, що наразі санкції проти РФ можна і не вводити.
«Хочемо нагадати великим державам про те, що незначних агресій не буває, і маленьких народів не буває. Як не буває і незначних жертв маленького горя від втрати близьких. Кажу це як президент великої (української – Ред.) держави», – написав Зеленський у соцмережах.
Як відомо, 19 січня Джо Байден заявив, що на Росію у разі вторгнення в Україну чекають "небачені санкції", але їх масштаб залежатиме від того, що накоїть Росія.
18:04: Instagram обійшов Facebook за кількістю користувачів в Україні
17:15: Зеленський відповів Байдену на слова про "незначне вторгнення" Росії
12:16: МОЗ рекомендує колоти українців бустерною дозою будь-якою вакциною
12:01: Як ліцензія, видана компанії Digitain, створила нові перспективи для провайдера?
11:41: Ердоган запропонував Путіну та Зеленському зустрітись у Туреччині
11:05: Івано-Франківська область може скоро перейти в червону зону
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.