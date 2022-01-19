Як ліцензія, видана компанії Digitain, створила нові перспективи для провайдера?

zmxn 19 січня 2022, 12:01

Ліцензія Мальти вважається однією із найбільш шанованих в світі. Отримання цієї ліцензії є вотумом впевненості в тому, що оператор казино прозорий, справедливий, чесний і діє відповідно з правилами Європейського Союзу. Якщо оператору була видана ігрова ліцензія Мальти, передбачається, що він пройшов серію інтенсивних, жорстких та ретельних тестів. Айк Саркисян, менеджер по ігровим продуктам, сказав: «Ліцензія MGA відкриває нові перспективи для нашої компанії на шляху до досягнення наших цілей. В 2022 році наші Fast Games виграють від спеціальної рекламної діяльності на ICE в Лондоні, і ми вважаємо, що ліцензія Мальти допоможе нам зміцнити новий бізнес з потенціальними партнерами для цього набору інноваційних ігор».

Думка керівництва

Раніше в цьому році Айк Саркисян розповів про ріст популярності швидких ігор: «Згідно нашим дослідженням, швидкі розваги стають все більше популярними серед гравців по всьому світу, так як люди, які бажають провести вільний час, як правило, отримують задоволення від ігор, які не потребують особливих навиків».

Більше детальніше про провайдера

Зазначимо, що Digitain - розробник букмекерських та казино-платформ, що пропонує свої продукти онлайн-, наземним та мобільним платформам. Студію відрізняє технологічна гнучкість та клієнтоорієнтованість. Digitain є одним з лідируючих гемблінг-провайдерів на ринку азартних розваг на сьогоднішній день. Це компанія, де зібрані креативні професіонали своєї справи. Провайдер зростає з кожним днем, залишаючись вірним своїй мети: пропонувати клієнтам оптимальні, кастомізовані та локалізовані технічні рішення, що підходять під усі вимоги замовника, використовуючи найпередовіші технології у сфері онлайн-гемблінгу.

Компанія була заснована в 1999 році у Вірменії. Спочатку це була національна лотерея, потім аффілейт, а потім нарешті Digitain стала провайдером гральних автоматів онлайн на гроші.

Сьогодні її штат налічує понад 1700 професіоналів, які безперервно працюють над створенням інноваційних продуктів та сервісів, які допомагають гральним компаніям залучати нових гравців та утримувати старих. Більше 150 компаній у всьому світі є партнерами Digitain, і це число постійно зростає.

Провайдер співпрацює з міжнародними, європейськими, американськими та азіатськими операторами. Digitain надає повноцінний мультимовний і повністю налаштовуваний інтерфейс з підтримкою кількох валют, який за допомогою уніфікованого API SoftGamings можна легко інтегрувати на існуючу платформу, включаючи ті, що сфокусовані на мобільному гемблінгу. Їхнє рішення відмінно підійде будь-якій гральній компанії, як онлайн-, так і наземній, і дозволить обійти конкурентів завдяки інноваційним функціям та особливостям.