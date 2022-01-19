Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Порошенко прилетів в Україну
  • ЄС допоможе Україні подолати наслідки хакерської атаки
  • В Україні змінили змішані схеми COVID-вакцинації

Кабмін дозволить витратити "Вовину тисячу" на ліки

Аня Мартинюк 19 січня 2022, 13:56
Версія для друку
Кабмін дозволить витратити "Вовину тисячу" на ліки

Але не всім українцям.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 січня, Кабмін збирається ухвалити рішення про можливість використання тисячі гривень за вакцинацію в аптеках. Але таку можливість матимуть лише люди старше 60 років.

Гроші на ліки вони зможуть витратити з 24 січня.

Відомо, що на «Вовину тисячу» можна буде купити як рецептурні, так і безрецептурні ліки.

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції