Кабмін дозволить витратити "Вовину тисячу" на ліки

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Але не всім українцям.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 19 січня, Кабмін збирається ухвалити рішення про можливість використання тисячі гривень за вакцинацію в аптеках. Але таку можливість матимуть лише люди старше 60 років.
Гроші на ліки вони зможуть витратити з 24 січня.
Відомо, що на «Вовину тисячу» можна буде купити як рецептурні, так і безрецептурні ліки.
12:16: МОЗ рекомендує колоти українців бустерною дозою будь-якою вакциною
11:41: Ердоган запропонував Путіну та Зеленському зустрітись у Туреччині
11:05: Івано-Франківська область може скоро перейти в червону зону
09:10: У США пообіцяли захистити американців в Україні в разі нападу Росії
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