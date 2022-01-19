Кабмін дозволить витратити "Вовину тисячу" на ліки

Аня Мартинюк 19 січня 2022, 13:56

Але не всім українцям.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 січня, Кабмін збирається ухвалити рішення про можливість використання тисячі гривень за вакцинацію в аптеках. Але таку можливість матимуть лише люди старше 60 років.

Гроші на ліки вони зможуть витратити з 24 січня.

Відомо, що на «Вовину тисячу» можна буде купити як рецептурні, так і безрецептурні ліки.