МОЗ рекомендує колоти українців бустерною дозою будь-якою вакциною 12:16
Ердоган запропонував Путіну та Зеленському зустрітись у Туреччині 11:41
Івано-Франківська область може скоро перейти в червону зону 11:05
У США пообіцяли захистити американців в Україні в разі нападу Росії 09:10
Майже півтори сотні українських нардепів одержують «лишні» 255 тисяч гривень 12:17
Коронавірус і Китай: Їжу людям подають роботи зі стелі 11:40
ООН закликає світ починати готуватися до наступної пандемії 09:13
Зеленський доручив міністру оборони скоротити список професій для військового обліку жінок 08:31
Пандемія допомогла 10 найбагатших людей світу подвоїти статки 11:37
В Бразилії незвичним способом вшанували жертв коронавірусу 10:22
Британських блогерів змусять відмічати фотошоплені пости в соцмережах як "проплачені" 09:01
Історія з краденими посилками Amazon у Лос-Анджелесі має трагічне продовження 08:37
Мова йде про ті вакцини, які зареєстровані в Україні.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 19 січня, стало відомо, що для ревакцинації проти коронавірусу МОЗ дозволило використовувати усі зареєстрвоані в Україні вакцини.
Про це йдеться у наказі МОЗ №26 від 6 січня 2022 року "Про введення в дію рішення оперативного штабу Міністерства охорони здоров'я України щодо реагування на ситуації щодо поширення інфекційних хвороб, яких можна запобігти шляхом вакцинації".
Так, українці можуть обрати препарати AstraZeneca, Sinovac Biotech, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson. Також у наказі не зазначено, яким вакцинам треба надати перевагу.
Нагадаємо, ревакцинація проводиться не раніше як через 6 місяців після введення останньої дози при первинній вакцинації.
12:16: МОЗ рекомендує колоти українців бустерною дозою будь-якою вакциною
11:41: Ердоган запропонував Путіну та Зеленському зустрітись у Туреччині
11:05: Івано-Франківська область може скоро перейти в червону зону
09:10: У США пообіцяли захистити американців в Україні в разі нападу Росії
12:17: Майже півтори сотні українських нардепів одержують «лишні» 255 тисяч гривень
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.