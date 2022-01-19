МОЗ рекомендує колоти українців бустерною дозою будь-якою вакциною

Аня Мартинюк 19 січня 2022, 12:16

Мова йде про ті вакцини, які зареєстровані в Україні.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 січня, стало відомо, що для ревакцинації проти коронавірусу МОЗ дозволило використовувати усі зареєстрвоані в Україні вакцини.

Про це йдеться у наказі МОЗ №26 від 6 січня 2022 року "Про введення в дію рішення оперативного штабу Міністерства охорони здоров'я України щодо реагування на ситуації щодо поширення інфекційних хвороб, яких можна запобігти шляхом вакцинації".

Так, українці можуть обрати препарати AstraZeneca, Sinovac Biotech, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson. Також у наказі не зазначено, яким вакцинам треба надати перевагу.

Нагадаємо, ревакцинація проводиться не раніше як через 6 місяців після введення останньої дози при первинній вакцинації.