Ердоган запропонував Путіну та Зеленському зустрітись у Туреччині

Аня Мартинюк 19 січня 2022, 11:41

Для вирішення важливих питань.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 січня, стало відомо, що президент Туреччини Раджеп Тайіп Ердоган запросив до себе лідерів Росії та України. Він вважає, що Володимир Путін та Володимир Зеленський можуть провести діалог у Туреччині, а саме обговорити розбіжності.

«Туреччина готова виступити у будь-якій ролі для зниження напруженості між РФ та Україною. Президент Ердоган проводить переговори як з президентом РФ Володимиром Путіним, так і з президентом України Володимиром Зеленським. Насправді він навіть запросив їх обох приїхати до Туреччини, якщо вони хочуть зустрітися і розібратися у своїх проблемах та розбіжностях», - заявив офіційний представник Ердогана Ібрагім Калин.

Також відомо, що Раджеп Ердоган скоро прибуде в Україну для діалогу з колегою Володимиром Зеленським.