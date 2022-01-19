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Тим часом розширилася помаранчева зона.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 19 січня, стало відомо, що помаранчева карантинна зона в Україні знову розширилася. В неї входять Сумська, Рівненська, Чернівецька, Івано-Франківська, Львівська області.
Як зазначили в МОЗ, Івано-франківська ризикує найближчим часом потрапити в червону карантинну зону. Тут одразу три показники не відповідають нормі - коефіцієнт виявлення випадків зараження ковідом, динаміка госпіталізацій пацієнтів, рівень госпіталізацій.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили 12 815 людей з коронавірусом.
11:41: Ердоган запропонував Путіну та Зеленському зустрітись у Туреччині
11:05: Івано-Франківська область може скоро перейти в червону зону
09:10: У США пообіцяли захистити американців в Україні в разі нападу Росії
12:17: Майже півтори сотні українських нардепів одержують «лишні» 255 тисяч гривень
11:40: Коронавірус і Китай: Їжу людям подають роботи зі стелі
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