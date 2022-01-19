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Івано-Франківська область може скоро перейти в червону зону

Аня Мартинюк 19 січня 2022, 11:05
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Івано-Франківська область може скоро перейти в червону зону

Тим часом розширилася помаранчева зона. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 січня, стало відомо, що помаранчева карантинна зона в Україні знову розширилася. В неї входять Сумська, Рівненська, Чернівецька, Івано-Франківська, Львівська області.

Як зазначили в МОЗ, Івано-франківська ризикує найближчим часом потрапити в червону карантинну зону. Тут одразу три показники не відповідають нормі - коефіцієнт виявлення випадків зараження ковідом, динаміка госпіталізацій пацієнтів, рівень госпіталізацій.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили 12 815 людей з коронавірусом.

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