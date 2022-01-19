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У Гонконгу «утилізують» хом'яків з коронавірусом

Аня Мартинюк 19 січня 2022, 10:25
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У Гонконгу «утилізують» хом'яків з коронавірусом

Тварини начебто могли заразити працівника зоомагазину. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 січня, стало відомо, що у Гонконгу виявили 11 хом'яків з коронавірусом. Влада вирішила утилізувати тварин.

За даними видання The Guardian, тест на ковід пройшли 178 хом'яків, кроликів та шиншил із зоомагазина. Так, дослідники повинні були встановити, як 23-річний працівник заразився штамом коронавірусу Дельта.

В результаті власників тварин, які купили їх до Різдва, попросили принести їх назад в магазин. Громадян також закликали людей не цілувати тварин та не кидати їх на вулиці. Влада Гонконгу також заборонила  продаж хом'яків та імпорт усіх гризунів.

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