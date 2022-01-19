В Україні різко побільшало ковідних хворих

Аня Мартинюк 19 січня 2022, 09:45

Багато хворих серед дітей. Про це говорять у МОЗ.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 січня, стало відомо, що за минулу добу в Україні виявили 12 815 людей з коронавріусом. За даними прес-служби МОЗ, серед хворих 1 422 дітей та 464 медика.

2401 пацієнт пацієнт потрапив до лікарні. 163 випадки захворювання – летальні.

За даними МОЗ, минулої доби 85 177 пацієнтів зробили щеплення від коронавірусу. 30 201 особа отримала першу, 36 744 – другу дозу вакцини. Додаткове щеплення отримали 614 осіб, а бустерну – 17 618 осіб.

До слова, за весь час пандемії в Україні виявили 3 780 903 випадки коронавірусу. З них 98712 смертей.