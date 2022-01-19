В Україні різко побільшало ковідних хворих

У США пообіцяли захистити американців в Україні в разі нападу Росії 09:10
Майже півтори сотні українських нардепів одержують «лишні» 255 тисяч гривень 12:17
Коронавірус і Китай: Їжу людям подають роботи зі стелі 11:40
ООН закликає світ починати готуватися до наступної пандемії 09:13
Зеленський доручив міністру оборони скоротити список професій для військового обліку жінок 08:31
Пандемія допомогла 10 найбагатших людей світу подвоїти статки 11:37
В Бразилії незвичним способом вшанували жертв коронавірусу 10:22
Британських блогерів змусять відмічати фотошоплені пости в соцмережах як "проплачені" 09:01
Історія з краденими посилками Amazon у Лос-Анджелесі має трагічне продовження 08:37
У лікарнях Австралії знаходиться більше вакцинованих від ковіду, ніж невакцинованих 13:58
Багато хворих серед дітей. Про це говорять у МОЗ.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 19 січня, стало відомо, що за минулу добу в Україні виявили 12 815 людей з коронавріусом. За даними прес-служби МОЗ, серед хворих 1 422 дітей та 464 медика.
2401 пацієнт пацієнт потрапив до лікарні. 163 випадки захворювання – летальні.
За даними МОЗ, минулої доби 85 177 пацієнтів зробили щеплення від коронавірусу. 30 201 особа отримала першу, 36 744 – другу дозу вакцини. Додаткове щеплення отримали 614 осіб, а бустерну – 17 618 осіб.
До слова, за весь час пандемії в Україні виявили 3 780 903 випадки коронавірусу. З них 98712 смертей.
09:10: У США пообіцяли захистити американців в Україні в разі нападу Росії
12:17: Майже півтори сотні українських нардепів одержують «лишні» 255 тисяч гривень
11:40: Коронавірус і Китай: Їжу людям подають роботи зі стелі
10:16: Вперше за 7 років світові ціни на нафту полізли вгору
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.