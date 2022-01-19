У США пообіцяли захистити американців в Україні в разі нападу Росії 09:10
Майже півтори сотні українських нардепів одержують «лишні» 255 тисяч гривень 12:17
Коронавірус і Китай: Їжу людям подають роботи зі стелі 11:40
ООН закликає світ починати готуватися до наступної пандемії 09:13
Зеленський доручив міністру оборони скоротити список професій для військового обліку жінок 08:31
Пандемія допомогла 10 найбагатших людей світу подвоїти статки 11:37
В Бразилії незвичним способом вшанували жертв коронавірусу 10:22
Британських блогерів змусять відмічати фотошоплені пости в соцмережах як "проплачені" 09:01
Історія з краденими посилками Amazon у Лос-Анджелесі має трагічне продовження 08:37
У лікарнях Австралії знаходиться більше вакцинованих від ковіду, ніж невакцинованих 13:58
В Австралії знову затримали зірку-антивакцинатора Джоковича 13:39
Таку заяву випустили у Держдепі.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 19 січня, стало відомо, що у Держдепі США готують план забезпечення безпеки своїх дипломатів та громадян, які знаходяться в Україні. А саме, якщо Росія раптом вирішить напасти на Україну, про що активно говорять ЗМІ.
У Держдепі зазначили, що це робиться у штатному режимі і є звичайною практикою. Представника Держдепартаменту високого рангу Ентоні Блінкен зауважив, що під час візиту у Київ він проінформує дипломатів та їх родини про план порятунку.
До слова, раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Кремль не давав підстав для конфліктів через Україну.
09:10: У США пообіцяли захистити американців в Україні в разі нападу Росії
12:17: Майже півтори сотні українських нардепів одержують «лишні» 255 тисяч гривень
11:40: Коронавірус і Китай: Їжу людям подають роботи зі стелі
10:16: Вперше за 7 років світові ціни на нафту полізли вгору
09:13: ООН закликає світ починати готуватися до наступної пандемії
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.