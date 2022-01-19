У США пообіцяли захистити американців в Україні в разі нападу Росії

Аня Мартинюк 19 січня 2022, 09:10

Таку заяву випустили у Держдепі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 січня, стало відомо, що у Держдепі США готують план забезпечення безпеки своїх дипломатів та громадян, які знаходяться в Україні. А саме, якщо Росія раптом вирішить напасти на Україну, про що активно говорять ЗМІ.

У Держдепі зазначили, що це робиться у штатному режимі і є звичайною практикою. Представника Держдепартаменту високого рангу Ентоні Блінкен зауважив, що під час візиту у Київ він проінформує дипломатів та їх родини про план порятунку.

До слова, раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Кремль не давав підстав для конфліктів через Україну.