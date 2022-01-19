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10 млн українців отримали ковід-сертифікати

Аня Мартинюк 19 січня 2022, 08:37
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10 млн українців отримали ковід-сертифікати

Скільки з них куплених – невідомо.

Новину передає «Преса України».

За даними прес-служби МОЗ, понад 10 млн українців отримали ковід-сертифікати. Як уточнили у відомстві, 9,6 млн – це зелені сертифікати, які засвідчують, що людина має дві дози вакцини від ковіду. 483 тисячі – жовті, вони підтверджують одну дозу вакцинації.

«300 тисяч людей згенерували сертифікати "про одужання"; 14 тисяч документів, що генеруються на підставі негативного ПЛР-тесту», - додали у відомстві.

Також в МОЗ планують запустити новий ковід-документ, який можна буде отримати після введення дози щеплення.

 

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