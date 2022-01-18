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Майже півтори сотні українських нардепів одержують «лишні» 255 тисяч гривень

Аня Мартинюк 18 січня 2022, 12:17
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Майже півтори сотні українських нардепів одержують «лишні» 255 тисяч гривень

На рік. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 січня, стало відомо, що у минулому році депутати ВРУ отримали компенсацію за оренду житла. З держбюджету на це пішло 37 млн гривень. Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Так, 145 депутатів отримують в середньому 255 тисяч гривень компенсації на житло.

До слова, у 2021 році 25 нардепів пропустили 90% голосувань ВРУ.

 

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