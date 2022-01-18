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Коронавірус і Китай: Їжу людям подають роботи зі стелі

Аня Мартинюк 18 січня 2022, 11:40
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Коронавірус і Китай: Їжу людям подають роботи зі стелі

Виглядає не дуже апетитно.  

Новину передає «Преса України».

Китайські ЗМІ показали їдальню у Головному прес-центрі на Зимових Олімпійських іграх 2022 року в Пекіні. Так, інтернет-спільноту вразило те, наскільки все автоматизовано.

Зокрема, локшину подають зі стелі. Роботи приземляють тарілки з їжею на столики, які розділені прозорими перегородками. Все для того, аби люди відчували себе в безпеці під час пандемії.

Тим не менше, виглядає це все сумно, хоч і сучасно.

 

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