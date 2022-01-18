Олена Зеленська відправилась на Сейшелські острови

Аня Мартинюк 18 січня 2022, 10:54

Без чоловіка.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 січня, стало відомо, перша леді України Олена Зеленська після Нового року вирішила відпочити на островах в Індійському океані. Так, вибір впав на Сейшельські острови. З собою вона взяла дітей, батьків, друзів.

Про це журналістам розповіли джерела. Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час новорічних вихідних відпочивав у Буковелі.

Він оселився в готелі Radisson Blu Resort Bukovel з олігархом Ігорем Коломойським.