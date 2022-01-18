Вперше за 7 років світові ціни на нафту полізли вгору

Аня Мартинюк 18 січня 2022, 10:16

Ціна на еталонну марку Brent перевищила $87 за барель.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 січня, стало відомо, що ціна на нафту Brent перевищила $87 за барель. Це вперше за останні 7 років. Про це свідчать дані лондонської біржі ICE.

Тим часом ціна на американську нафту марки WTI піднялась на 1,3% - до 84,38 долара.

Експерти пояснили, що ріст цін пов’язаний з посиленням геополітичної напруги на Близькому Сході та ослабленням побоювань щодо впливу Омікрону на попит на нафту.