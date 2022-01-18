В Україні понад 8000 нових хворих на ковід

Аня Мартинюк 18 січня 2022, 09:44

Українців продовжують вакцинувати.

Новину передає «Преса України».

За даними прес-служби МОЗ, 17 січня в Україні виявили 8 558 нових ковідних хворих. З них 811 дітей, 304 медпрацівника.

У МОЗ наголосили, що за добу було вакциновано 80 921 людину. Першу дозу отримали 29 847 людей, другу дозу – 36 223 людини, додаткову дозу отримали 456 людей, бустерну дозу – 14 395 людей. За весь період вакцинальної кампанії було щеплено 15 022 924 людини.

Тим не менше госпіталізовано 1 125 осіб, а 188 пацієнтів померли. Одужати вдалось 5 761 особі.