В Україні понад 8000 нових хворих на ковід

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Українців продовжують вакцинувати.
Новину передає «Преса України».
За даними прес-служби МОЗ, 17 січня в Україні виявили 8 558 нових ковідних хворих. З них 811 дітей, 304 медпрацівника.
У МОЗ наголосили, що за добу було вакциновано 80 921 людину. Першу дозу отримали 29 847 людей, другу дозу – 36 223 людини, додаткову дозу отримали 456 людей, бустерну дозу – 14 395 людей. За весь період вакцинальної кампанії було щеплено 15 022 924 людини.
Тим не менше госпіталізовано 1 125 осіб, а 188 пацієнтів померли. Одужати вдалось 5 761 особі.
09:13: ООН закликає світ починати готуватися до наступної пандемії
08:31: Зеленський доручив міністру оборони скоротити список професій для військового обліку жінок
11:37: Пандемія допомогла 10 найбагатших людей світу подвоїти статки
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