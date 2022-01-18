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Бо в них є план.
Новину передає "Преса Укарїни".
Сьогодні, 18 січня, стало відомо, що генсек ООН Антоніу Гутерреш закликав світ готуватися до наступної пандемії. Виступаючи під час Світового економічного форуму, він зауважив, що світу пора скидатися грошима.
"Ми маємо підготуватися до наступної пандемії за допомогою інвестицій у моніторинг, раннє виявлення та швидке реагування в кожній країні, а також шляхом зміцнення авторитету Всесвітньої організації охорони здоров'я", - заявив Гутерреш.
Також він нагадав про стратегію ВООЗ про вакцинацію 40% населення всіх країн світу до кінця 2021 року та 70% – до середини 2022 року. Наразі до цих показників далеко.
09:13: ООН закликає світ починати готуватися до наступної пандемії
08:31: Зеленський доручив міністру оборони скоротити список професій для військового обліку жінок
11:37: Пандемія допомогла 10 найбагатших людей світу подвоїти статки
10:22: В Бразилії незвичним способом вшанували жертв коронавірусу
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