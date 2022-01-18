Зеленський доручив міністру оборони скоротити список професій для військового обліку жінок

Аня Мартинюк 18 січня 2022, 08:31

Через петицію небайдужих українців.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 січня, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський звернувся до міністра оборони Олексія Резнікова з дорученням переглянути питання щодо обов'язкового військового обілку жінок.

Так, український лідер дав добро на скорочення списку професій серед жінок, які повинні йти до військомати на вставати на військовий облік.

Відповідна інформація з'явилась на офіційному сайті Глави держави. Як відомо, Зеленський був змушений розглянути петицію, які за короткий термін набрала необхідну кількість голосів й навіть більше – 37 тисяч українців підтримали ідею переглянути скандальне рішення про обов'язковий військовий облік жінок.