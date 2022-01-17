Пандемія допомогла 10 найбагатших людей світу подвоїти статки 11:37
В Бразилії незвичним способом вшанували жертв коронавірусу 10:22
Британських блогерів змусять відмічати фотошоплені пости в соцмережах як "проплачені" 09:01
Історія з краденими посилками Amazon у Лос-Анджелесі має трагічне продовження 08:37
У лікарнях Австралії знаходиться більше вакцинованих від ковіду, ніж невакцинованих 13:58
В Австралії знову затримали зірку-антивакцинатора Джоковича 13:39
Це Америка: У Лос-Анджелесі злодії здійснюють нальоти на потяги з пакунками Amazon 12:25
Кардашян прорекламувала криптовалюту й отримала позов до суду 10:54
У Мережі показал, як виглядає шкільне меню від Зеленської 08:22
Сайт «Дії» перенесли на дзеркало, але він всеодно не працює 13:57
Олег Скрипка став коучем 12:47
Разом з тим бідних побільшало на 160 млн.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 січня, стало відомо, що у звіті міжнародної організації Oxfam йдеться про те, що 10 найбагатших людей світу подвоїли свій стан за перші два роки пандемії коронавірусу. Відбулося це на тлі різкого зростання бідності та нерівності.
Так, статки найбагатших людей світу підскочили з 700 мільярдів доларів до 1,5 трильйона доларів. У середньому статки росли на 1,3 мільярда доларів на день. Це означає, що прірва між найбагатшими та іншою частиною людства несамовито розширилася.
До пандемії 3,2 млрд людей жили у злиднях. До цього числа додалось ще 160 млн осіб.
11:37: Пандемія допомогла 10 найбагатших людей світу подвоїти статки
10:22: В Бразилії незвичним способом вшанували жертв коронавірусу
09:40: Порошенко прилетів в Україну
09:01: Британських блогерів змусять відмічати фотошоплені пости в соцмережах як "проплачені"
08:37: Історія з краденими посилками Amazon у Лос-Анджелесі має трагічне продовження
13:58: У лікарнях Австралії знаходиться більше вакцинованих від ковіду, ніж невакцинованих
13:39: В Австралії знову затримали зірку-антивакцинатора Джоковича
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.