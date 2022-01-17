Пандемія допомогла 10 найбагатших людей світу подвоїти статки

Аня Мартинюк 17 січня 2022, 11:37

Разом з тим бідних побільшало на 160 млн.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 січня, стало відомо, що у звіті міжнародної організації Oxfam йдеться про те, що 10 найбагатших людей світу подвоїли свій стан за перші два роки пандемії коронавірусу. Відбулося це на тлі різкого зростання бідності та нерівності.

Так, статки найбагатших людей світу підскочили з 700 мільярдів доларів до 1,5 трильйона доларів. У середньому статки росли на 1,3 мільярда доларів на день. Це означає, що прірва між найбагатшими та іншою частиною людства несамовито розширилася.

До пандемії 3,2 млрд людей жили у злиднях. До цього числа додалось ще 160 млн осіб.