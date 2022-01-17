Порошенко виступив перед прихильниками

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Й збирається прямувати до суду.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 січня, колишній президент Петро Порошенко, який підозрюється у держзраді, виступив біля аеропорту Жуляни, куди зігнали його начебто прихильників.
Так, Порошенко таврував владу, а його учасники акції підтримували слова вигуками «Ганьба». Порошенко дорік президентову України Володимиру Зеленському в тому, що той "грав на роялі" статевим органом, зображаючи таким чином «культуру його країни».
«Поки ми будували фундамент державності, Зеленський із Коломойським витягували з фундаменту цеглини та будували вілли в Італії, руйнуючи Україну. І у них вистачило сміливості звинуватити нас у державній зраді. Вони понесуть за це відповідальність», - заявив Порошенко.
Він додав, що його збиралися затримати в аеропорту, але масовка начебто відлякала правоохоронців. Нагадаємо, об 11:00 Печерський суд обере Порошенку запобіжний захід.
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08:37: Історія з краденими посилками Amazon у Лос-Анджелесі має трагічне продовження
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13:39: В Австралії знову затримали зірку-антивакцинатора Джоковича
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