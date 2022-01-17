Порошенко виступив перед прихильниками

Аня Мартинюк 17 січня 2022, 10:55

Й збирається прямувати до суду.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 січня, колишній президент Петро Порошенко, який підозрюється у держзраді, виступив біля аеропорту Жуляни, куди зігнали його начебто прихильників.

Так, Порошенко таврував владу, а його учасники акції підтримували слова вигуками «Ганьба». Порошенко дорік президентову України Володимиру Зеленському в тому, що той "грав на роялі" статевим органом, зображаючи таким чином «культуру його країни».

«Поки ми будували фундамент державності, Зеленський із Коломойським витягували з фундаменту цеглини та будували вілли в Італії, руйнуючи Україну. І у них вистачило сміливості звинуватити нас у державній зраді. Вони понесуть за це відповідальність», - заявив Порошенко.

Він додав, що його збиралися затримати в аеропорту, але масовка начебто відлякала правоохоронців. Нагадаємо, об 11:00 Печерський суд обере Порошенку запобіжний захід.