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Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 19 січня, стало відомо, що у Сан-Паулу, Бразилія, з’явилася незвична інсталяція під назвою «Renascimento» або «Відродження».
Так, бразильський художник Сірон Франко зазначив, що вона є не тільки меморіалом, але й святкує життя. Інсталяція передбачає 365 підвишених на шість метрів над землею манекенів.
Художник уточнив, що таким чином хотів вшанувати пам’ять жертв пандемії COVID-19 та медичних працівників, які боролися з хворобою на передовій.
10:22: В Бразилії незвичним способом вшанували жертв коронавірусу
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13:39: В Австралії знову затримали зірку-антивакцинатора Джоковича
12:25: Це Америка: У Лос-Анджелесі злодії здійснюють нальоти на потяги з пакунками Amazon
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