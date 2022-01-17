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В Бразилії незвичним способом вшанували жертв коронавірусу

Аня Мартинюк 17 січня 2022, 10:22
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В Бразилії незвичним способом вшанували жертв коронавірусу

Акція більше схожа на жертв шопінгу. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 січня, стало відомо, що у Сан-Паулу, Бразилія, з’явилася незвична інсталяція під назвою «Renascimento» або «Відродження».

Так, бразильський художник Сірон Франко зазначив, що вона є не тільки меморіалом, але й святкує життя. Інсталяція передбачає 365 підвишених на шість метрів над землею манекенів.

Художник уточнив, що таким чином хотів вшанувати пам’ять жертв пандемії COVID-19 та медичних працівників, які боролися з хворобою на передовій.

  

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