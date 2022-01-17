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До нього уже підійшли слідчі ГБР.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 січня, в аеропорту Жуляни приземлився літак з колишнім президентом України Петром Порошенком. Як відомо, політик летів з Варшави.
В аеропорту зібрали прихильників підозрюваного у держзраді Порошенка. Протестувальники взяли з собою прапори України, прапори фракції "Євросолідарність" та плакати з такими гаслами: "Порох є. від Порошенка", "До булави треба голови", "Зебоягуз, Зебрехун, Зенещастя".
Наразі Порошенко пройшов паспортний контроль, до нього підійшли слідчі ГБР.
09:40: Порошенко прилетів в Україну
09:01: Британських блогерів змусять відмічати фотошоплені пости в соцмережах як "проплачені"
08:37: Історія з краденими посилками Amazon у Лос-Анджелесі має трагічне продовження
13:58: У лікарнях Австралії знаходиться більше вакцинованих від ковіду, ніж невакцинованих
13:39: В Австралії знову затримали зірку-антивакцинатора Джоковича
12:25: Це Америка: У Лос-Анджелесі злодії здійснюють нальоти на потяги з пакунками Amazon
10:54: Кардашян прорекламувала криптовалюту й отримала позов до суду
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