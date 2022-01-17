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Порошенко прилетів в Україну

Аня Мартинюк 17 січня 2022, 09:40
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Порошенко прилетів в Україну

До нього уже підійшли слідчі ГБР.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 січня, в аеропорту Жуляни приземлився літак з колишнім президентом України Петром Порошенком. Як відомо, політик летів з Варшави.

В аеропорту зібрали прихильників підозрюваного у держзраді Порошенка. Протестувальники взяли з собою прапори України, прапори фракції "Євросолідарність" та плакати з такими гаслами: "Порох є. від Порошенка", "До булави треба голови", "Зебоягуз, Зебрехун, Зенещастя".

Наразі Порошенко пройшов паспортний контроль, до нього підійшли слідчі ГБР.

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