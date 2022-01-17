Британських блогерів змусять відмічати фотошоплені пости в соцмережах як "проплачені"

Аня Мартинюк 17 січня 2022, 09:01

Соціальні мережі негативно впливають на молодь.

Новину передає «Преса України».

Новий закон у Великій Британії може зробити незаконними публікації, які не помічені як відретушовані. Минулого року Норвегія прийняла закон, який забороняє впливовим блогерам цифровим впливовим не помічати проплачений контент. Тепер настала черга Великої Британії боротися з дисморфією тіла онлайн.

Законопроект про цифрово перетворене зображення тіла закликає до більшої прозорості з боку брендів та впливових осіб щодо контенту. Якщо контент був покращений за допомогою таких інструментів, як Photoshop, Facetune та ініші, то пост треба помічати як проплачений.

Ініціатива з’явилася невдовзі після того, як Національна служба охорони здоров’я Великої Британії (NHS) повідомила про збільшення на 41% випадків госпіталізації з приводу анорексії, булімії та розладів харчової поведінки серед молодих людей у віці до 17 років у період з квітня по жовтень 2021 року. Це частково пов’язано з пандемією та більшою взаємодією в соціальних мережах, яка сталася між людьми протягом цього періоду.

«Якщо комусь заплатили за розміщення відредагованої фотографії в соціальних мережах, або рекламодавці чи хтось, хто її опублікував, заробляють гроші на фото, яке було виправлено, вони повинні бути чесними», - заявив доктор Люк Еванс, пропонуючи відповідальний закон.

Так, депутат вдруге вносить закон. У 2020 році Еванс виступав із подібною пропозицією, але її не схвалили.