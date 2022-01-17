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Потяг «послизнувся» на коробках.
Новину передає «Преса України».
В історії з пограбуваннями вантажних поїздів та горами сміття на рейках у Лос-Анджелесі є продовження. 16 січня один зі складів посковзнувся на смітті і зійшов із рейок.
Про це повідомив український письменник Анатолій Улянов.
«На фото нижче – лос-анджелеські бідняки збирають треш, сподіваючись на цінний улов. Що саме собою ілюстрація та діагноз порядку, в якому це відбувається. Маломаючі, що копошаться удосталь викинутих товарів, біля підніжжя пагорбів, на вершині яких засідає справжній грабіжник – така наочна реальність світу, що має нахабство вчити нас «свободі» та «демократії», - прокоментував він.
Раніше повідомлялося, що злодії здійснюють цілі набіги на потяги у Лос-Анджелесі. В результаті вони заволодівають посилками, непотрібні речі залишають прямо на коліях.
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09:01: Британських блогерів змусять відмічати фотошоплені пости в соцмережах як "проплачені"
08:37: Історія з краденими посилками Amazon у Лос-Анджелесі має трагічне продовження
13:58: У лікарнях Австралії знаходиться більше вакцинованих від ковіду, ніж невакцинованих
13:39: В Австралії знову затримали зірку-антивакцинатора Джоковича
12:25: Це Америка: У Лос-Анджелесі злодії здійснюють нальоти на потяги з пакунками Amazon
10:54: Кардашян прорекламувала криптовалюту й отримала позов до суду
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