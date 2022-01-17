Історія з краденими посилками Amazon у Лос-Анджелесі має трагічне продовження

Аня Мартинюк 17 січня 2022, 08:37

Потяг «послизнувся» на коробках.

Новину передає «Преса України».

В історії з пограбуваннями вантажних поїздів та горами сміття на рейках у Лос-Анджелесі є продовження. 16 січня один зі складів посковзнувся на смітті і зійшов із рейок.

Про це повідомив український письменник Анатолій Улянов.

«На фото нижче – лос-анджелеські бідняки збирають треш, сподіваючись на цінний улов. Що саме собою ілюстрація та діагноз порядку, в якому це відбувається. Маломаючі, що копошаться удосталь викинутих товарів, біля підніжжя пагорбів, на вершині яких засідає справжній грабіжник – така наочна реальність світу, що має нахабство вчити нас «свободі» та «демократії», - прокоментував він.

Раніше повідомлялося, що злодії здійснюють цілі набіги на потяги у Лос-Анджелесі. В результаті вони заволодівають посилками, непотрібні речі залишають прямо на коліях.