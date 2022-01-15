У лікарнях Австралії знаходиться більше вакцинованих від ковіду, ніж невакцинованих

Аня Мартинюк 15 січня 2022, 13:58

Схоже, вакцина працює не так, як треба.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 січня, стало відомо, що в Австралії кількість повністю вакцинованих від коронавірусу австралійців перевищує кількість невакцинованих пацієнтів. Мова йде про людей, яких госпіталізували.

За даними ЗМІ, вперше в Новому Південному Уельсі було госпіталізовано більше повністю вакцинованих пацієнтів з COVID-19 порівняно з кількістю нещеплених пацієнтів, оскільки спалах Омікрону продовжує наближатися до свого піку.

Станом на 9 січня 68,9% пацієнтів з COVID-19 віком від 12 років у лікарнях отримали дві дози вакцини, при цьому 28,8% не були вакцинованими.

Кількість вакцинованих подвійною дозою пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії (ОІТ) також перевищила кількість невакцинованих: 50,3% щеплених звернулися до відділень реанімації з COVID-19, що більше, ніж 49,1% невакцинованих.