Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • ЄС допоможе Україні подолати наслідки хакерської атаки
  • В Україні змінили змішані схеми COVID-вакцинації
  • Весною в Україні вакцинуватимуть від ковіду п'ятирічних дітей

В Австралії знову затримали зірку-антивакцинатора Джоковича

Аня Мартинюк 15 січня 2022, 13:39
Версія для друку
В Австралії знову затримали зірку-антивакцинатора Джоковича

Депортувати поки не збираються.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 січня, стало відомо, що австралійська влада не дала добро депортації першої ракетки світу серба Новака Джоковича. Принаймні до прийняття судом рішення щодо його апеляції.

Наразі тенісист затриманий через порушення правил перебування в країні. Як відомо, сербу двічі анульовували візу. Причина – спортсмен відмовляється вакцинуватися від коронавірусу.

Федеральний суд Австралії розгляне справу тенісиста завтра, 16 січня. Наразі Джокович очікує, що суд буде на йог остороні і він зможе взяти участь у жеребкуванні Australian Open уже у наступний понеділок.

Відомо, що організатори Australian Open включили Джоковича до жеребкування турніру. Турнір стартує 17 січня.

 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції