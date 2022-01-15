В Австралії знову затримали зірку-антивакцинатора Джоковича

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Депортувати поки не збираються.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 15 січня, стало відомо, що австралійська влада не дала добро депортації першої ракетки світу серба Новака Джоковича. Принаймні до прийняття судом рішення щодо його апеляції.
Наразі тенісист затриманий через порушення правил перебування в країні. Як відомо, сербу двічі анульовували візу. Причина – спортсмен відмовляється вакцинуватися від коронавірусу.
Федеральний суд Австралії розгляне справу тенісиста завтра, 16 січня. Наразі Джокович очікує, що суд буде на йог остороні і він зможе взяти участь у жеребкуванні Australian Open уже у наступний понеділок.
Відомо, що організатори Australian Open включили Джоковича до жеребкування турніру. Турнір стартує 17 січня.
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