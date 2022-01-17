Новая работа - Как стать полезным самому себе

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11:37: Пандемія допомогла 10 найбагатших людей світу подвоїти статки
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13:58: У лікарнях Австралії знаходиться більше вакцинованих від ковіду, ніж невакцинованих
13:39: В Австралії знову затримали зірку-антивакцинатора Джоковича
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