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Новая работа - Как стать полезным самому себе

Аня Мартинюк 15 січня 2022, 13:15
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Новая работа - Как стать полезным самому себе

В настоящее время рекрутинг — это отрасль, наполненная инновациями, профессионализмом и неограниченными возможностями. Это место, куда приходят развиваться талантливые люди любого происхождения и с любым набором навыков. А для тех, у кого есть правильные навыки и отношение, это отрасль, в которой ваша карьера может процветать. Если кому-то нужна работа в Харькове, он ищет ваканчии на бирже. В том числе вакансию рекрутера.

Работать по-новому

Прошли те времена, когда консультанты по подбору персонала просто просматривали свои дневники, делая звонки. Современный консультант по подбору персонала использует и развивает огромное количество разнообразных навыков. При создании и продвижении объявлений о вакансиях вы являетесь менеджером по маркетингу.

  • Вы используете платформы социальных сетей, инструменты анализа данных и свой творческий потенциал, чтобы привлечь тех кандидатов, которых трудно найти, которые удивят ваших клиентов.
  • Вы также являетесь менеджером по развитию бизнеса. Когда вы нанимаете блестящего кандидата для нового клиента, вы не просто получаете комиссионные для себя и своего работодателя; вы закладываете основу для ценных отношений с клиентами.
  • Вы разбираетесь в цифровых технологиях, но обладаете даром болтливости; вы усердны и добросовестны, но вы также гонитесь за большими наградами. Современный консультант по подбору персонала — это многопрофильный специалист, выполняющий несколько задач, и вы никогда не перестанете преумножать полученные знания.

Устранение пробелов в навыках

Во всех отраслях сегодня растет разрыв в навыках. Безработица находится на рекордно низком уровне, и компании всех размеров изо всех сил пытаются найти кандидатов, которые им нужны, чтобы помочь им в их росте.

Это, конечно, то, где кроется возможность. В 2022 году лучшие консультанты по подбору персонала получат огромные награды. Чем активнее предприятия стремятся ликвидировать пробелы в своих навыках, тем больше пользы вы получите как талантливый консультант.

Как и в любой другой отрасли, где решаются задачи крупного бизнеса, сцена подготовлена для тех, кто решает проблемы, и для новаторов. Индустрия подбора персонала в настоящее время является фантастическим местом для смелых, амбициозных и творческих людей, где они могут использовать свои навыки.

 

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