Новая работа - Как стать полезным самому себе

Аня Мартинюк 15 січня 2022, 13:15

В настоящее время рекрутинг — это отрасль, наполненная инновациями, профессионализмом и неограниченными возможностями. Это место, куда приходят развиваться талантливые люди любого происхождения и с любым набором навыков. А для тех, у кого есть правильные навыки и отношение, это отрасль, в которой ваша карьера может процветать. Если кому-то нужна работа в Харькове, он ищет ваканчии на бирже. В том числе вакансию рекрутера.

Работать по-новому

Прошли те времена, когда консультанты по подбору персонала просто просматривали свои дневники, делая звонки. Современный консультант по подбору персонала использует и развивает огромное количество разнообразных навыков. При создании и продвижении объявлений о вакансиях вы являетесь менеджером по маркетингу.

Вы используете платформы социальных сетей, инструменты анализа данных и свой творческий потенциал, чтобы привлечь тех кандидатов, которых трудно найти, которые удивят ваших клиентов.

Вы также являетесь менеджером по развитию бизнеса. Когда вы нанимаете блестящего кандидата для нового клиента, вы не просто получаете комиссионные для себя и своего работодателя; вы закладываете основу для ценных отношений с клиентами.

Вы разбираетесь в цифровых технологиях, но обладаете даром болтливости; вы усердны и добросовестны, но вы также гонитесь за большими наградами. Современный консультант по подбору персонала — это многопрофильный специалист, выполняющий несколько задач, и вы никогда не перестанете преумножать полученные знания.

Устранение пробелов в навыках

Во всех отраслях сегодня растет разрыв в навыках. Безработица находится на рекордно низком уровне, и компании всех размеров изо всех сил пытаются найти кандидатов, которые им нужны, чтобы помочь им в их росте.

Это, конечно, то, где кроется возможность. В 2022 году лучшие консультанты по подбору персонала получат огромные награды. Чем активнее предприятия стремятся ликвидировать пробелы в своих навыках, тем больше пользы вы получите как талантливый консультант.

Как и в любой другой отрасли, где решаются задачи крупного бизнеса, сцена подготовлена для тех, кто решает проблемы, и для новаторов. Индустрия подбора персонала в настоящее время является фантастическим местом для смелых, амбициозных и творческих людей, где они могут использовать свои навыки.