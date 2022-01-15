Це Америка: У Лос-Анджелесі злодії здійснюють нальоти на потяги з пакунками Amazon

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Поліція не знає, що робити з цією проблемою.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 15 січня, стало відомо, що колії поїздів Лос-Анджелеса вкриті порожніми коробками. Так, злодії грабують вантажні потяги, здійснюючи цілі нальоти.
Пусті коробки видно на частині залізничних колій Union Pacific в центрі Лос-Анджелеса. За даними ЗМІ, зловмисники здійснювали набіги протягом місяців.
Keep hearing of train burglaries in LA on the scanner so went to #LincolnHeights to see it all. And… there’s looted packages as far as the eye can see. Amazon packages, @UPS boxes, unused Covid tests, fishing lures, epi pens. Cargo containers left busted open on trains. @CBSLA pic.twitter.com/JvNF4UVy2K— John Schreiber (@johnschreiber) January 13, 2022
Так, вони заволодівають пакунками від роздрібних продавців, включаючи Amazon, REI та інших, повідомило видання CBSLA. Гори сміття, що залишилося, включає речі, які злодії, очевидно, не вважали достатньо цінними, щоб забрати.
Поліція заявила, що залізниця стурбована збільшенням кількості крадіжок вантажів у Каліфорнії.
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