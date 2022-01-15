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Це Америка: У Лос-Анджелесі злодії здійснюють нальоти на потяги з пакунками Amazon

Аня Мартинюк 15 січня 2022, 12:25
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Це Америка: У Лос-Анджелесі злодії здійснюють нальоти на потяги з пакунками Amazon

Поліція не знає, що робити з цією проблемою.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 січня, стало відомо, що колії поїздів Лос-Анджелеса вкриті порожніми коробками. Так, злодії грабують вантажні потяги, здійснюючи цілі нальоти.

Пусті коробки видно на частині залізничних колій Union Pacific в центрі Лос-Анджелеса. За даними ЗМІ, зловмисники здійснювали набіги протягом місяців.

Так, вони заволодівають пакунками від роздрібних продавців, включаючи Amazon, REI та інших, повідомило видання CBSLA. Гори сміття, що залишилося, включає речі, які злодії, очевидно, не вважали достатньо цінними, щоб забрати.

Поліція заявила, що залізниця стурбована збільшенням кількості крадіжок вантажів у Каліфорнії.

 

 

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