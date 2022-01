Це Америка: У Лос-Анджелесі злодії здійснюють нальоти на потяги з пакунками Amazon

Поліція не знає, що робити з цією проблемою.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 січня, стало відомо, що колії поїздів Лос-Анджелеса вкриті порожніми коробками. Так, злодії грабують вантажні потяги, здійснюючи цілі нальоти.

Пусті коробки видно на частині залізничних колій Union Pacific в центрі Лос-Анджелеса. За даними ЗМІ, зловмисники здійснювали набіги протягом місяців.

Keep hearing of train burglaries in LA on the scanner so went to #LincolnHeights to see it all. And… there’s looted packages as far as the eye can see. Amazon packages, @UPS boxes, unused Covid tests, fishing lures, epi pens. Cargo containers left busted open on trains. @CBSLA pic.twitter.com/JvNF4UVy2K