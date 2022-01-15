Від коронавірусу прищепилися майже 15 млн українців

Аня Мартинюк 15 січня 2022, 11:37

Бустерну дозу отримали 16 533 осіб.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 січня, стало відомо, що в Україні від коронавірусу прищепилися 14 972 000 осіб. За даними прес-служби МОЗ, дві дози отримали 14 240 830 осіб, додаткову дозу – 8 639 осіб, бустерну дозу – 87 196 осіб. Загалом проведено 29 309 322 щеплення.

14 січня було вакциновано 90 817 осіб. З них першу дозу отримали 30 498 осіб, другу дозу – 43 127 осіб, додаткову дозу зробили 659 осіб, бустерну дозу – 16 533 осіб.

Нагадаємо, в Україні інтервал між введенням доз вакцини від коронавірусу для всіх змішаних схем тепер становить 28 днів.