Від коронавірусу прищепилися майже 15 млн українців

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Бустерну дозу отримали 16 533 осіб.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 15 січня, стало відомо, що в Україні від коронавірусу прищепилися 14 972 000 осіб. За даними прес-служби МОЗ, дві дози отримали 14 240 830 осіб, додаткову дозу – 8 639 осіб, бустерну дозу – 87 196 осіб. Загалом проведено 29 309 322 щеплення.
14 січня було вакциновано 90 817 осіб. З них першу дозу отримали 30 498 осіб, другу дозу – 43 127 осіб, додаткову дозу зробили 659 осіб, бустерну дозу – 16 533 осіб.
Нагадаємо, в Україні інтервал між введенням доз вакцини від коронавірусу для всіх змішаних схем тепер становить 28 днів.
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