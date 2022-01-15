Кардашян прорекламувала криптовалюту й отримала позов до суду

Аня Мартинюк 15 січня 2022, 10:54

Зірка розрекламувала шахрайську криптовалюту.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 січня, стало відомо, що на зірку реаліті шоу Кім Кардашян подають до суду за шахрайство, пов’язане з підробленим альткоіном. На неї разом з боксером Флойдом Мейвезером і баскетболістом Полом Пірсом подали до суду за просування криптовалюти, яка нібито зробила своїх творців дуже багатими за рахунок інвесторів.

Згідно з позовом, люди, які стоять за криптовалютою EthereumMax (EMAX), використовували її як частину шахрайства. Це тип шахрайства, у якому творці такого активу, як акції — або, в даному випадку, криптовалюти — штучно завищують його вартість, щоб продати його за високою ціною, перш ніж залишити інвесторів ні з чим.

І Мейвезер, і Пірс рекламували криптовалюту в травні 2021 року, після чого ціна криптовалюти зросла на 632 відсотки, повідомляє Gizmodo.

Тоді зірка шоу Кардашян підтримала криптовалюту через свою історію в Instagram. Публікація містила відмову від відповідальності й була помічена як платна реклама. Однак наступного дня після того, як вона її рекламувала, ціна EMAX повністю впала.

Звичайно, малоймовірно, що Кардашьян, Мейвезер чи Пірс знали, що криптовалюта повністю підроблена. Підтвердження — це просто простий спосіб для знаменитостей заробити гроші. Однак це, безсумнівно, погано виглядає для них і показує, що впливові особи рідко мають на увазі інтереси фанатів.