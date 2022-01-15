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В Україні був оголошений помаранчевий рівень небезпеки.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 15 січня, стало відомо, що через сильний вітер ряд новорічних ялинок в українських населених пунктах були повалені. Зокрема, новорічні дерева не встояли у Кролівці Сумської області, у місті Кролевець Сумської області, у Білопіллі Сумської області.
У ряді населених пунктів Чернігівської області, зокрема у Носівці, теж попадали дерева.
Ялинка впала також у Лубнах Полтавської області. Також ряд населених пунктів залишилися без світла. Нагадаємо, 14 січня в Україні було оголошено "помаранчевий рівень" небезпеки.
10:15: Сильний вітер "здув" безліч новорічних ялинок України
08:22: У Мережі показал, як виглядає шкільне меню від Зеленської
13:57: Сайт «Дії» перенесли на дзеркало, але він всеодно не працює
12:47: Олег Скрипка став коучем
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