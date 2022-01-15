Сильний вітер "здув" безліч новорічних ялинок України

Аня Мартинюк 15 січня 2022, 10:15

В Україні був оголошений помаранчевий рівень небезпеки.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 січня, стало відомо, що через сильний вітер ряд новорічних ялинок в українських населених пунктах були повалені. Зокрема, новорічні дерева не встояли у Кролівці Сумської області, у місті Кролевець Сумської області, у Білопіллі Сумської області.

У ряді населених пунктів Чернігівської області, зокрема у Носівці, теж попадали дерева.

Ялинка впала також у Лубнах Полтавської області. Також ряд населених пунктів залишилися без світла. Нагадаємо, 14 січня в Україні було оголошено "помаранчевий рівень" небезпеки.