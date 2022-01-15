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Також буде морозно.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 15 січня, стало відомо, що протягом дня в Україні пройдуть локальні снігопади. За даними Укргідрометцентру, опади очікуються на сході. В інших областях переважатиме суха погода.
На заході України буде хмарно із проясненнями. Денна температура від – 3 до +3. У північних регіонах вдень від -2 до +2. В центральних областях від -1 до +1 градуса.
У південній частині України стовпчики термометрів покажуть +1...+4 градуси.
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08:22: У Мережі показал, як виглядає шкільне меню від Зеленської
13:57: Сайт «Дії» перенесли на дзеркало, але він всеодно не працює
12:47: Олег Скрипка став коучем
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