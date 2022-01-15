Аня Мартинюк 15 січня 2022, 09:38

Також буде морозно.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 січня, стало відомо, що протягом дня в Україні пройдуть локальні снігопади. За даними Укргідрометцентру, опади очікуються на сході. В інших областях переважатиме суха погода.

На заході України буде хмарно із проясненнями. Денна температура від – 3 до +3. У північних регіонах вдень від -2 до +2. В центральних областях від -1 до +1 градуса.

У південній частині України стовпчики термометрів покажуть +1...+4 градуси.