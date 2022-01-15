З початку року в Україні потонули 17 людей

Аня Мартинюк 15 січня 2022, 08:58

14 дорослих та троє дітей.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 січня, стало відомо, що з початку 2022 року в Україні потонули 14 дорослих та 3 дітей.

Про це розповіли у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«Люди все ще не усвідомлюють, що глобальні зміни клімату торкнулися і України, до нас прийшли «європейські зими» з переважно плюсовою температурою повітря. "Тріскучих" морозів, і, відповідно, міцного та надійного льоду, що сковує річки та озера до весни , вже практично не існує, а лід, що встигає схопитися на поверхні водойм через кілька морозних днів - смертельна пастка для тих, хто вирішив зіграти в "російську рулетку" зі смертю, випробовуючи його на фортецю», - йдеться в повідомленні.

Так, українців закликали не випробовувати удачу.