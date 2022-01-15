З початку року в Україні потонули 17 людей

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14 дорослих та троє дітей.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 15 січня, стало відомо, що з початку 2022 року в Україні потонули 14 дорослих та 3 дітей.
Про це розповіли у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
«Люди все ще не усвідомлюють, що глобальні зміни клімату торкнулися і України, до нас прийшли «європейські зими» з переважно плюсовою температурою повітря. "Тріскучих" морозів, і, відповідно, міцного та надійного льоду, що сковує річки та озера до весни , вже практично не існує, а лід, що встигає схопитися на поверхні водойм через кілька морозних днів - смертельна пастка для тих, хто вирішив зіграти в "російську рулетку" зі смертю, випробовуючи його на фортецю», - йдеться в повідомленні.
Так, українців закликали не випробовувати удачу.
08:22: У Мережі показал, як виглядає шкільне меню від Зеленської
13:57: Сайт «Дії» перенесли на дзеркало, але він всеодно не працює
12:47: Олег Скрипка став коучем
11:30: ЄС допоможе Україні подолати наслідки хакерської атаки
08:44: Каскадные барабаны в казино – Почему э то захватывает?
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