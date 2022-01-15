У Мережі показал, як виглядає шкільне меню від Зеленської 08:22
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Очікування та реальність.
Новину передає «Преса України».
У Мережі показали фото зі шкільних їдалень України. Як відомо, виник скандал з оновленим меню від першої леді Олени Зеленської. Так, в меню включили 160 страв, серед яких бланманж, суп авголемоно, фріттата, пан де калатрава, соус Бешамель.
Але реальність виявилась наступною: мандарин зі шкіркою в картопляній підливі, варіація на тему "бобове щастя", паста "майже аль денте" під сиром, який перекочував із тарілок молодших класів й тому подібне.
08:22: У Мережі показал, як виглядає шкільне меню від Зеленської
13:57: Сайт «Дії» перенесли на дзеркало, але він всеодно не працює
12:47: Олег Скрипка став коучем
11:30: ЄС допоможе Україні подолати наслідки хакерської атаки
08:44: Каскадные барабаны в казино – Почему э то захватывает?
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