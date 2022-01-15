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У Мережі показал, як виглядає шкільне меню від Зеленської

Аня Мартинюк 15 січня 2022, 08:22
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У Мережі показал, як виглядає шкільне меню від Зеленської

Очікування та реальність.

Новину передає «Преса України».

У Мережі показали фото зі шкільних їдалень України. Як відомо, виник скандал з оновленим меню від першої леді Олени Зеленської. Так, в меню включили 160 страв, серед яких бланманж, суп авголемоно, фріттата, пан де калатрава, соус Бешамель.

Але реальність виявилась наступною: мандарин зі шкіркою в картопляній підливі, варіація на тему "бобове щастя", паста "майже аль денте" під сиром, який перекочував із тарілок молодших класів й тому подібне.

 

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