zmxn 14 січня 2022, 01:14

Чтобы обеспечить безопасность для детей и комфорт в комнате, необходимо подобрать двери в детскую, которые не будут пропускать лишние звуки, неприятные запахи.

Как выбрать дверь для детской

Чтобы подобрать дверь для детской комнаты, необходимо обратить внимание на следующие критерии:

материал;

дизайн;

гипоаллергенность;

отсутствие вредных примесей в материале.

При выборе двери для детской лучше отдать предпочтение дверным полотнам из ДСП, ДВП, натурального дерева, ведь данные материалы хорошо себя зарекомендовали. Для детской комнаты, вне зависимости от возраста ребенка, оптимально подойдут влагостойкие двери, которые не испортятся даже если будет пролита вода или другая жидкость на дверное полотно.

Двери, состоящие из сплошного полотна, лучше справляются с посторонними шумами и светом из других комнат. Поэтому не всегда стоит выбирать модели со вставками из стекла или пластика.

Особенности детских межкомнатных дверей

Для ребенка своя комната — это прежде всего отдельный мир, где он может уединиться и отдохнуть, играть игрушками, поэтому дверь не должна нарушать уединение. Для того, чтобы ребенок не закрыл сам себя в комнате, лучше всего выбирать замки на магнитах.

Можно для детской выбрать двери со стеклом, но желательно, чтобы это стекло было максимально прочным и не бьющимся, не шаталось и не выпадало бы, когда, например, дверью резко хлопнут по любым причинам.

Дверь в детскую комнату должна отвечать пожеланиям детей, их родителей, а также она должна хорошо вписываться в дизайн интерьера. При выборе дверей в детскую комнату нужно обращать внимание на множество нюансов их изготовления, чтобы они прослужили на протяжении длительного периода времени.

Чтобы дверь дольше эксплуатировалась, необходимо соблюдать все рекомендации от производителя, поддерживать определенный уровень влажности в помещении.

Компания Маркет Двери предлагает широкое многообразие моделей дверей на любой вкус. К каждой модели прилагается описание, которое упростит задачу выбора. При необходимости всегда можно обратиться за консультацией к сотрудникам маркета, которые подберут дверь индивидуально с учетом предпочтений и пожеланий.

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