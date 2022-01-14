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Сайт «Дії» перенесли на дзеркало, але він всеодно не працює

Аня Мартинюк 14 січня 2022, 13:57
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Сайт «Дії» перенесли на дзеркало, але він всеодно не працює

Українці бідкаються.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 січня, на тлі атаки хакерів сайт «Дії» переніс роботу на дзеркало. Але це не дозволило користувачам скористатися послугами за новою адресою.

Так, наразі українці, які пробують зайти на сайт diia.gov.ua, проходять редирект на посилання plan2.diia.gov.ua. Зайшовши на нову адресу, користувачі бачать лише довідкову інформацію.

Разом з тим мобільний додаток працює. Як відомо, через атаку хакерів «лягли» сайти Міністерства освіти України, Кабміну, МЗС, ДСНС, Мінспорту, Міненерго, Мінагрополітики. Крім того, хакери атакували сайти ВАКС, Верховного Суду та Реєстру судових рішень.

У ЄС засудили дії хакерів та пообіцяли допомогти Україні вирішити проблему. Також представники ЄС зазначили, що наразі не володіють інфомрацією щодо того, хто здійснив атаку.

 

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